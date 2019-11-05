فيديو لطالبات جامعة القاهرة يثير ضجة على مواقع التواصل

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جامعة القاهرة

أحمد فلوكس

الممر

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب جامعة القاهرة، وهم يستقبلون نجوم فيلم الممر، لاسيما الفنان أحمد فلوكس، الذي حظي باستقبال حافل ونال إعجاب الفتيات.

ويظهر مقطع الفيديو صياح بعض الطالبات قائلات: "يا خراشي.. أحمد فلوكس"، وذلك أثناء دخول الأخير إلى الحرم الجامعي رفقة زميليه قبيل ندوة تكريمهم.

وشارك في بطولة "الممر" أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد فراج، أحمد رزق، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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