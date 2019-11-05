» المحكمة تقرر إخلاء سبيل "فتاة العياط"

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قضايا وحوادث

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فتاة العياط

متابعات- الدويني فولي

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شكوى

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تهمة الاغتصاب

أخلت المحكمة سبيل الطفلة أميرة أحمد 15 سنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط منذ شهور.

قال حسن شومان، محامي “أميرة أحمد”، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة العياط”، إن المحكمة قررت إخلاء سبيل موكلته وتسليمها لولي أمرها بدون كفالة.

وأضاف شومان، أن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قررت إحالة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، إلى محكمة الطفل لبدء جلسات المحاكمة قريبًا.

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