فيديو طريف لسيارات "ذكية" بجوار المسجد الحرام

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انستجرام

منة فضالي

تداول مقطع فيديو طريف لسيارات ذكية، حيث يظهر الفيديو مبنى مجاورًا للمسجد الحرام بمكة المكرمة، إذ يقوم سائق السيارة بوضع السيارة عند البوابة فقط دون الحاجة للبحث عن مكان شاغر داخل المبنى.

يوضح الفيديو أن رسوم ركن السيارت يصل إلى 5 ريالات للساعة الواحدة، و15 ريال إذا تجاوز الوقت ساعة حتى 4 ساعات، و30 ريال إذا كان الوقت أكثر من 4 ساعات إلى 24 ساعة.

ومن المميز، أن هذا الموقف يبعد عن الحرم قرابة 10 دقائق، ويتسلم  صاحب السيارة بطاقة يقوم من خلالها بإدخال سيارته داخل المبنى واستعادتها، حيث تصطف السيارة بشكل ذاتي داخل المبنى.


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