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وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة

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وصول بعثة جنوب افريقيا

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النقاب

السقا

وصلت بعثة منتخب جنوب أفريقيا إلى القاهرة استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها في مصر بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر الجاري. 

وقام الجهاز الفني لجنوب أفريقيا بإجراء تعديل قبل سفر البعثة، باستبعاد باكاماني ماهلامبي نجم صن داونز ولاعب الأهلي السابق، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال إحدى مبارياته مع ناديه.

ويقع منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.

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