» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا

أمير سعد
وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 الاف مشجع، للمباراة الودية التي ستجمع منتخب مصر أمام ليبيريا بعد غد الخميس بملعب برج العرب.
ويستعد المنتخب لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون.
واختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).
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