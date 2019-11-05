«زيدان» يتحدث عن انتقال «مبابي» للريال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال «زيدان»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: «حين نلعب في ملعبنا وأمام جماهيرنا، فنحن نعرف الوضع، وسنحاول تقديم مباراة رائعة، ومستعدون لها جيدًا».

وتطرق المدرب الفرنسي إلى إمكانية التعاقد مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث قال: «انضمام مبابي لريال مدريد؟ سيكون القرار قراره، والآن هو لاعب في باريس سان جيرمان، وسوف نرى ما سيحدث، لكنه قال دائمًا إن حلمه اللعب يوما ما للملكي».

وواصل زيدان: «أطلب من الجماهير الدعم دائما، وأيضًا في اللحظات المُعقدة، لأنك في بعض الأحيان لا تُحدث الفارق في دقيقة واحدة، واللاعبون يحتاجون للدعم».

وعن جاريث بيل، أوضح: «ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير، والمشكلة أنه غير جاهز، ومنتخب ويلز لديه الحق لاستدعائه، فنحن لا نتدخل، وسنرى ما إذا سيكون مستعدًا أم لا».

وحول انزعاجه من استدعاء بيل للمنتخب، أجاب: «لا يمكن لأحد التدخل، ويتوجب على اللاعب الاستجابة على أي حال وسنرى ما سيحدث، وكنت أتمنى أن يبقى معنا».

وأتم: «العلاقة غير جيدة مع بيل وفقًا لتصريحات وكيله، علاقتي به جيدة، ونقول صباح الخير كل يوم، وأنا حقًا أحب جميع اللاعبين، ولم يحدث أي شيء معه رغم وضعه في الصيف وإمكانية رحيله».