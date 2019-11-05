«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

05 نوفمبر 2019 - 05:58 م

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل الفريق كامل الوزير، على الهواء، بسبب عدم الانتهاء من طريق خدمة المحاجر.

جاء هذا خلال بث مباشر على الهواء، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس اليوم الثلاثاء.

وخلال كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بشأن الطريق، حيث كان يوضح الفرق بين إنشاء الطرق بالخرسانة المسلحة، وإنشائها من الإسفلت وتكلفة كل منهما، قاطعه "السيسي" موجهًا تساؤلًا للفريق كامل الوزير، : احنا قلنا هنمد الطريق ده"، فرد "الوزير" أن هذه المرحلة الأولى.

كما استفسر "السيسي" من رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، عن ذات الموضوع، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء منها.

وتابع "السيسي": "الكلام ده بقاله سنة"، ليضيف الوزير: "حاضر يا فندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".