قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

05 نوفمبر 2019 - 06:19 م

نشرت الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية»، قراري وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية ومواطن طاجكستاني خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار الأول على أن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المـدعوة "العنـود بنـت مطـر بن دخيل العتيبى" سعودية الجنسية، مواليد 24 أغسطس 1983، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2 أكتوبر 2019 بشأن طلب إبعادها لأسباب تتعلق بالصالح العام.

فيما نص القرار الثاني على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام OLIMOV DAVLATKHUDZHA طاجكستانى الجنسية، مواليد 3 فبراير 1985، بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25 سبتمبر 2019 بشأن طلب إبعاد طاجكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.