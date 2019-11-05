  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»:« فيه ناس بتكذب وتطلع ألف إشاعة في اليوم»

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

أرشيفية

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

علي عبدالعال

«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

"عبد العال" يحسم الجدل بشأن مبادرة "أحمد طنطاوي"

الحياة السياسية

عبدالعال
عبدالعال

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

البرلمان يحيل «الطنطاوي» إلى لجنة القيم ويتهمه بالخيانة

#

"فيفا" يحسم الجدل بشأن التصويت لـ "صلاح"

#

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

#

تصريحات النشطاء تغضب "الأرصاد" بسبب الموجة الحارة

مجلس النواب

على عبدالعال

احمد الطنطاوي

مبادرة طنطاوي

حسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل حول مبادرة النائب أحمد طنطاوي، عضو المجلس.

وقال "عبدالعال" في تعليقه على المبادرة في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام.. اللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد".

جاء هذا في تعقيب "عبد العال" على كلمة النائب محمود بدر، وهجومه على "طنطاوي"، لأنه انتهك الدستور ودهس إرادة ملايين المصرين التي وافقت على التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية، بحسب "بدر".

وتساءل "عبد العال" عن المبادرة، وبعد التعريف بها قال: "اللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. معنديش مبادرات.. ولا نلتفت إلى مثل هذا الكلام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة
» هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"
» "أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه