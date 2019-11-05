محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي

05 نوفمبر 2019 - 06:34 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة؛ لترتيب العديد من الملفات، والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة؛ سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل؛ للإعلان رسميًا عن مشروع تطبيق الأعضاءAlahly members ، في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي أول نادٍ إلكتروني في الشرق الأوسط مستخدمًا المدفوعات غير النقدية.