«السيسي»:« فيه ناس بتكذب وتطلع ألف إشاعة في اليوم»

05 نوفمبر 2019 - 07:08 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين بتعريف المواطنين بالمشروعات والإنجازات الجديدة، موضحًا أن "المصريين مش هيزهقوا لأنهم عاوزين يطمنوا".

جاء هذا خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن المشروعات صنعها المصريون، لافتًا إلى أن الهدف منها تغيير حياتهم، مضيفًا: "أنا بقول الكلام ده وبكرره، وبقول إحنا محتاجين نتكلم كتير.. الإعلام محتاج يتحدث كتير علشان للناس، ما تخلوش أبدا حد يخدعكوا أو يضحك عليكم".

وتابع: "في ناس بتشوه وتكذب بتطلع الف إشاعة في اليوم.. والمواطنين مشغولين في أكل عيشهم مش هيدققوا في المعلومة.. الدولة بمؤسساتها بإعلامها هي الحامي والمدافع عن وعي المصريين.. كل مسئول وهو بيفتتح مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، لابد من الحديث عن الوعي وتوعية المصريين.. الناس هتزهق لأ.. مش هتزهق، الناس عاوزة تطمن".

وقال "السيسي"، إن ماتم إنجازه في 4 أو 5 سنوات، لا يحدث فى 15 أو 20 سنة.