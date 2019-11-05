  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»:« فيه ناس بتكذب وتطلع ألف إشاعة في اليوم»

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

ارشيفية

مواعيد صرف المرتبات خلال الـ3 شهور القادمة

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

وزير الداخلية

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

عدلي القيعي

بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

أرشيفية

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

علي عبدالعال

«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

آخر الأخبار

عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

كاتب سعودي: اللهم أسعدنا بموت "أمير قطر"

#

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

#

شقيق أمير قطر: طائراتنا فوق السعودية ومصر قريبًا

#

عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

الامارات

عبدالخالق عبدالله

تصريحات

أمير قطر

في أول تعليق له على الكلمة التي ألقاها أمير قطر اليوم بمجلس الشورى القطري، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي والمستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أنه عندما يسمع كلامه يعجبه وعندما يرى أفعال قطر يستعجب.

ونشر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة أمير قطر وعلق عليها قائلًا :« سمو الامير اسمع كلامك يعجبني اشوف أفعال قطر اتعجب».

واعترف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بالآثار السلبية التي اجتاحت بلاده منذ بدء المقاطعة العربية؛ مقترحا خارطة من 4 نقاط تمهد لحل الأزمة القائمة 3 سنوات.

وقال أمير قطر، خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى القطري: «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع «الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأضاف: «تطورات متسارعة حدثت في المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل».

وأقر تميم بأن الآثار المقاطعة العربية قد تسببت للدوحة في خسائر جمة؛ مدعيا أن قطر تمكنت من احتواء بعضها.

وزعم تميم أن «قطر أوفت بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وقد شهد العالم بذلك».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي
» 10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا
» "السقا" يثير الجدل ويظهر بـ"النقاب"
» وصول بعثة جنوب أفريقيا للقاهرة
» هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"
» "أزارو" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه