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"السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات

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الطيب حسين - متابعات

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السيسي

الديهى

انكار الذات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسى مجموعة من القواعد، أنه لا يوجد مشروع ضمن الـ 12 ألف مشروع الذي تم انجازهم خلال 6 سنوات، أو شارع باسم "السيسي"، كما أرسى مبدأ عدم إنكار وهدم خطط من سبقونا، ويوجه المسئولين بجعل ولاءهم وخدمتهم للدولة وليس للنظام، معقبًا: "السيسي يرفض وضع اسمه على أي مشروع وهذا قمة إنكار الذات، ويغير ثقافة ".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي في كلمته تحدث بأمل مفعم بالتفاؤل، وتحدث عن أن ما تم انجازه في 6 سنوات لا يتم في 20 سنة.

وتابع، أن الرئيس السيسي، أكد أن رقمنة الخدمات الحكومية ضروري لمجابهة الفساد.

ونوه، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، اليوم سيبنى عليها مستقبل، حيث أكد "السيسي"، أن ما يتم يأتي بناءًا على خطة موضوعة من قبل توليه منصبه، وليس بناءًا على توجيهات الرئيس، وكأنه يصدر توجيه بعدم الحديث عن أي شيء يتم بناءًا على توجيهات الرئيس، مشددًا على أن الرئيس السيسي، انتصر وعمق لمؤسسية الدولة، ويوجه رسالة للجميع بإنكار الذات من أجل المؤسسية، ويلقن المسئولين والوزراء درس بليغ في كيفية التواصل بين رئيس الدولة والحكومة والأجهزة، مع عدم إنكار جهود السابقين


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