"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

أبرزت شبكة "سي إن إن بالعربية"، سلسلة تغريدات، تؤكد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الجزيرة العربية.

وكان حساب "تراث المملكة الحضاري" في المملكة العربية السعودية على "تويتر" قد نشر سلسلة تغريدات عما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن الجزيرة العربية وما إذا كانت بالفعل خضراء.

وقال حساب المملكة، "إن الاكتشافات أثبتت أن الميزة العامة للجزيرة العربية هي وجود الأنهار والبحيرات ووفرة الحيوانات، التي كانت مصدراً لغذاء الإنسان".

وذكر الحساب "أن هذا يؤكد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة العربية مروجًا وأنهاراً".

وجاءت التغريدات التي نشرتها "سي إن إن" كما يلي:

1.يندهش البعض بمسمى #الجزيرة_العربية_الخضراء! فهل فعلًا كانت الجزيرة العربية خضراء؟ وما علاقة ذلك بنبوءة الرسول ?؟ وماذا اكتشف علماء الآثار??

في هذه السلسلة نستعرض الإجابة على هذه التساؤلات?? — تراث المملكة الحضاري (@chp_sa) November 4, 2019



