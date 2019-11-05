التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وبروسيا دورتموند

أمير سعد
أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى تشكل فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالى، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.
تشكيل بوروسيا دورتموند
حراسة المرمى: بوركى
خط الدفاع: حكيمى - هوميلز - أكانجى - فيجيل
خط الوسط: فيتسيل - شولز - ديلانى
خط الهجوم: براندت - جوتزه - تورجان هازارد
كما أعلن أنطونيو كونتى نتر ميلان
حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خط الدفاع: جودين - سكرينيار - دى فرى - كاندريفا
خط الوسط: بروزوفيتش - فيتشينو - باريلا
خط الهجوم: بيراجى - لاوتارو مارتينيز - لوكاكو
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