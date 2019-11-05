  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعى

أمين الفتوى: مواقع التواصل "وهم".. وحياتنا أصبحت افتراضية

نادية لطفي

الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة نادية لطفي

تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

أرشيفية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

سي ان ان

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

السيسي

«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

الاهلى واالزمالك

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

بالفيديو..

الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة نادية لطفي

الصفحة الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الكشف عن كائن بحري جديد يعيش بين فكي الحوت

#

آخر ما قاله عمرو سعد عن زوجته قبل الانفصال

#

شريف مدكور يفاجيء جمهوره بخبر سيء عن حالته الصحية

#

مها أبو عوف تكشف معلومات حزينة عن حالة شقيقها الصحية

كشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إجراء عملية جراحية.
وأضافت رضا فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إجراء عملية جراحية في المستشفى وهي بصحة جيدة.
وتابعت رضا فرغلي "الفنانة نقلت للعناية المركزة لمدة 3 ساعات بعد إجراء العملية ثم نقلت إلى غرفتها وهي بصحة جيدة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية: سفارة المملكة ستعود إلى عدن
» هندي يموت قبل إكمال تحدّي الـ50 بيضة
» الجيش يرفع حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية
» أول تعليق من ترامب على اتفاق الرياض بشأن اليمن
» عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»
» بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير
» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه