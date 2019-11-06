» دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا

06 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، الطاولة على ضيفه انتر ميلان الإيطالي وعاد من تأخره بهدفين لفوز بثلاثية ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



حسم انتر ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة 5 و40.

وعاد دورتموند في الشوط الثاني ليقلب الطاولة على ضيوفه بثلاثية عبر المغربي أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64.

وفي وقت سابق الثلاثاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل برشلونة الإسباني سلبيًا مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.