» رأي مفاجيء من نجل "حلا شيحة" في والدته

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حلا شيحة

كشفت  الفنانة حلا شيحة عن رأي نجلها الصغير فيها .

وقالت "حلا" إنها سألت ابنها عن رأيه فيها ، فطلب منها أن تكتب بأنها "أجل مامي في الدنيا".

وأضافت: "لما ابنك يشوفك احلي أم و احلي ست في الدنيا?????? بسأل ابني احمد اكتب ايه قالي اكتبي يا مامي احسن واحدة".


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