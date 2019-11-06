مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

06 نوفمبر 2019 - 09:14 ص

اعترف غوردن سوندلاند الدبلوماسي المقرب من الرئيس الأمريكي بأن ترامب ربط بين تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا والتحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية"جو بايدن" بخصوص نجله وعلاقته بشركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة،حيث طالبه بعرض الأمر على المستشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي للنظر فيه.

في سياق متصل اعتراف سوندلاند بهذه المقايضة غير القانونية نفاها ترامب خلال النقاش مع كبير مستشاري الرئيس الأوكراني أندري ييرماك.

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي الذي عينه ترامب بعد تبرعه لحملته الانتخابية بمليون دولار، في التحقيقات أن عودة المساعدات الأمريكية لن تتم حتى تقدم أوكرانيا كشف مكافحة الفساد حسب صحف محلية.