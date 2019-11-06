13 قتيلا في تظاهرات العراق خلال يومين

06 نوفمبر 2019 - 11:01 ص

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية وأمنية عراقية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق بلغت 13 قتيلا خلال اليومين الماصيين.

ولقي ما يزيد على 260 عراقيا مصرعهم في المظاهرات منذ بداية التظاهرات أكتوبر الماضي؛ احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن العراق يشهد موجة جديدة من العنف؛ بعد يوم مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق تظاهراتهم التي اعتبرها حققت أهدافها وباتت تضر بالاقتصاد الوطني بدرجة لا يقوى العراق على تحمله؛ مطالبا المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.