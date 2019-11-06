إيران تبدأ فعليا خطوات تخصيب اليورانيوم

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داعش يفاجئ أمريكا بهذا التهديد
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مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات
الدولار يستقر عند هذا الرقم
وكالات - الدويني فولي
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