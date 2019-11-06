  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
علم إيران

إيران تبدأ فعليا خطوات تخصيب اليورانيوم

تظاهرات العراق

13 قتيلا في تظاهرات العراق خلال يومين

داعش يهدد أمريكا

داعش يفاجئ أمريكا بهذا التهديد

قيس سعيد

رسالة مؤثرة من "قيس سعيد" لحكام العرب: جرّبوا هذا الأمر

النائب أحمد الطنطاوي

بلاغ ضد "الطنطاوي" بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

سوزان مبارك

سوزان مبارك تجري عملية جراحية

طعن برلماني في في هونج كونج

بطريقة "سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

من مظاهرات لبنان

مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

"سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام

الصفحة الأخيرة

ديما الجندي
ديما الجندي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"بلوزة شفافة".. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

باطلالة صادمة..فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ جمالها

انستجرام

سيجارة

ديما الجندي

أثارت الفنانة السورية، ديما الجندي، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في آخر جلسة تصوير لها وهي تحمل سيجارة في يدها، وترتدي ملابس "مثيرة".

وشاركت "ديما" متابعيها عبر "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير، حيث غالبة على الأجواء اللون الأسود، وبدت "ديما" في الصور بشكل لافت ومثير .

في المقابل، شن متابعون الفنانة السورية، هجومًا شرسًا عليها بسبب ظهروها بـ"سيجارة"، حتى اضطرت الفنانة للرد عليهم مؤكدة أنها لا تدخن، واضطرت لحمل "سيجارة" فقط لالتقاط هذه الصورة.

وجاءت التعليقات على الصور كالاتي:" لو متصورة من غير سيجارة كان أحلى"، "التدخين مضر بالصحة يا ديمة".





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام
» حملات حوثية تستهدف 3 قرى .. ونقل المختطفين لجهات مجهولة
» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية
» إيفانكا ترامب تفاجأ الجميع بإطلالتها بمطار المغرب
» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي
» بـ"إطلالة جريئة".. مخرج شهير يحتضن زوجته ويعلق: "الملكة"
» موقف محرج لبطل فيلم "ولاد رزق" أمام المئات
» رد ناري من مصطفى قمر على مشاكله مع تامر حسني
» فنان شهير يظهر مرتديا النقاب .. وسط حيرة جمهوره

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه