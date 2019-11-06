» السجن 34 شهرا وغرامة 9700 دولار لماليزي قتل "قطة"

06 نوفمبر 2019 - 12:44 م

قضت محكمة ماليزية بسجن رجل لمدة 34 شهرا، وتغريمه مبلغا من المال، بسبب تهمة قتل قطة، بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس؛ في أول إدانة من نوعها؛ طبقا لقانون جديد للرفق بالحيوان.

وتضمن الحكم الصادر، تغريم المتهم "كيه" البالغ من العمر 42 عاما، 40 ألف رنجيت، بما يعادل 9700 دولار؛ عقابا على الجريمة التي اقترفها بحق قطة، والتقطتها كاميرا تليفزيونية، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر في اللقطات المصورة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية، بينما وضع آخر القطة داخلها، تم إغلاق الباب، وتشغيل الآلة، وانصرف الرجلان.

ونقلت وكالة برناما الماليزية للأنباء، عن القاضي راسياه غزالي قوله:" أتمنى أن يكون هذا الحكم درسا للمتهم وللناس لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".