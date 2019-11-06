  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
طعن سياح بالاردن

شاهد.. لحظات طعن السياح الأجانب بالأردن

أليسا

فنانة شهيرة تثير الجدل :"يسقط حكم رجال الدين"

مقتل رجل أمن في مطار الكويت

بالفيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت

سلاسل بشرية أعلى كوبري قصر النيل للاحتفال بعيد ميلاد البرادعي

سبب غريب يدفع عربي الجنسية للقفز في النيل

محمد رمضان

بعد حذف كليب "إنساي"..محمد رمضان وسعد المجرد في ورطة

حفيد مبارك

حفيد مبارك يفاجئ متابعيه.. ويروج لهذا الأمر

جرش الأثرية

طعن 5 أشخاص بينهم سياح بالأردن

متهمة بقتل أبنائها السبعة.

الإمارات.. متهمة بقتل أبنائها السبعة.. تفاصيل صادمة

سامي الفهري

فساد وغسل أموال وراء إيقاف صحاب قناة شهيرة

داعش

بعد زعيم "داعش".. مقتل الرجل الثاني في القاعدة

بعد حذف كليب "إنساي"..محمد رمضان وسعد المجرد في ورطة

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

محمد رمضان: معايا عربية "رولز رويس" بس مش سعيد

#

بعد كليب "السلطان".. انتقادات وسخرية من محمد رمضان

#

محمد رمضان يرد على سخرية الآلاف منه: والله اتلخبطت

#

«محمد رمضان» يرد على أحد متابعيه بلفظ جارح

يوتيوب

سعد المجرد

محمد رمضان

انساي

أثار حذف كليب أغنية "إنساي" لسعد المجرد ومحمد رمضان، من موقع "يوتيوب" الشهير، جدلاَ واسعًا، لاسيما أن الأغنية استمر عرضها أكثر من خمسة شهور وحقق ملايين المشاهدات .

وكان قد حظرت إدارة موقع "يوتيوب" عرض كليب "إنساي" للنجمين سعد والمجرد و محمد رمضان، بعد خمسة أشهر من إذاعته، مرجعة ذلك إلى أسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من حظر أغنية "سلام" لسعد المجرد ورفع الحجب عنها بعد إثبات حقوق ملكية الموسيقى له .

من جهته، أوضح مدير أعمال الفنان المغربي، سعد المجرد، أن مطربه لا علاقه له بالأمر، فسبب حجب الأغنية يرجع إلى خلاف مع المنتج المنفذ للكليب والفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أن الكليب يذاع على قناة "رمضان" على الـ"يوتيوب" فلا علاقة للمجرد بالأمر.

وفي السياق، كشف مخرج الكليب،حسام حسني، عن أنه مندهش من حجب الأغنية، مؤكدًا أن متواجد في مدينة مراكش لتفاهم مع إدارة الموقع ومعرفة سبب الحجب لاتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

وجدير بالذكر، أن  قناة الفنان محمد رمضان على "يوتيوب" تخطت حاجز الـ 2 مليار مشاهدة، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب
» السجن 34 شهرا وغرامة 9700 دولار لماليزي قتل "قطة"
» اعتقال مهاجم نائب صيني مؤيد للحكومة
» الرهان القاتل.. أكل 42 بيضة مسلوقة فكانت نهايته
» "سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام
» حملات حوثية تستهدف 3 قرى .. ونقل المختطفين لجهات مجهولة
» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية
» إيفانكا ترامب تفاجأ الجميع بإطلالتها بمطار المغرب
» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه