  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
محمو بيكا

هذا ما قاله «حمو بيكا» أمام النيابة.. تعرف على مصيره

الوقفة اليوم

بالفيديو.. احتجاج بالكويت يطالب بالقضاء على الفساد

أرشيف

وزير الداخلية يصدر قرارًا بشأن لاجئي فلسطين

أرشيفية

بيان عاجل من الأرصاد يطالب بتعليق السير على هذه الطرق

أرشيفية

وفاة 5 مصريين بالكويت.. و«القوى العاملة» تعلق

اللاعب أثناء إعلان إسلامه

فيديو.. لحظة إعلان لاعب أمريكي إسلامه في السعودية

الرئيس السيسي

توجيه عاجل من «السيسي» يجب تنفيذه خلال أيام

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يصف «صلاح» بوصف جارح

الملك سلمان

من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

رئيس وزراء بريطانيا «جونسون» يتقدم باستقالته بشكل مفاجئ

قائد بشكتاش يطلب بقاء النني في تركيا

الرياضة

الننى
الننى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن بقاء قوات لها في سوريا لهذا السبب

#

لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

#

نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

#

هذا ما قاله "أديب" عن الأزمة التركية الليبية الجديدة وخطورتها

الكويت

القوي العاملة

طلب الكندي أتيبا هاتشينسون، قائد فريق بشكتاش التركي، شراء عقد محمد النني بشكل نهائي من إدارة آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية.

كان النني قد انتقل إلى بشكتاش قادمًا من آرسنال، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكر موقع "Sport Witness " الإنجليزي أن هاتشينسون حث ناديه التركي على التعاقد مع لاعب وسط أرسنال محمد النيني بشكل دائم، بعد العروض المثيرة للإعجاب الذي قدمها اللاعب المصري مع بشكتاش خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن النني بدأ في الاستقرار مع فريقه الحالي، مما جعل هاتشينسون يطلب من إردال تورونوجولار، من رئيس كرة القدم بنادي بشكتاش بالتواصل مع نادي آرسنال للتعاقد مع النني بصفة دائمة.

وأشار الموقع أن لاعبا وسط النادي التركي أصبح بينهما تفاهم كبير في الملعب، ويشعر اللاعب الدولي الكندي بأن النني سيتحسن مع مرور الوقت.

وتابع "Sport Witness " أن بشكتاش لا يملك خيار شراء النني بشكل دائم، لكن يبدو أن أوناي إيمري مدرب الجانرز لا يحتاجه في خطته المستقبلية في النادي وهذا ما يُسهل الصفقة.

وأكد الموقع أن النني يريد أن يلعب كرة قدم منتظمة وهذا هو ما سيحصل عليه في بشكتاش، ورغم ذلك قد يعيق سعره اتمام انتقاله بشكل نهائي للفريق التركي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال «آل الشيخ» عن عنوان مجلة الأهلي؟
» إنذار عاجل لإزالة أسماء الأتراك من شوارع مصر
» تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث النهضة"
» البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب
» السجن 34 شهرا وغرامة 9700 دولار لماليزي قتل "قطة"
» اعتقال مهاجم نائب صيني مؤيد للحكومة
» الرهان القاتل.. أكل 42 بيضة مسلوقة فكانت نهايته
» "سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام
» حملات حوثية تستهدف 3 قرى .. ونقل المختطفين لجهات مجهولة
» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه