وفاة 5 مصريين بالكويت.. و«القوى العاملة» تعلق

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حسن علام- متابعات

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الكويت

القوي العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت، والوقوف على ملابسات الحادث.

 فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها.
وتلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى الحادث وقع اليوم في أثناء توجه ميكروباص شركة "تشيد الجزيرة رقم : 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا.

وأوضح المستشار العمالي، أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم:  محمد أحمد بهجات أحمد من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج من القاهرة، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص من سوهاج.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، فضلا  عن تعويضاتهم ومستحقاتهم. 

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