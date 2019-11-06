من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

06 نوفمبر 2019 - 05:29 م

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

ورحب الملك سلمان بـ«حليمة» والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صافحت رئيسة سنغافورة الأمراء والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لها.

كما أقام الملك سلمان، مأدبة غداء تكريماً لرئيسة جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق لها.

من جهة أخرى عقد خادم الحرمين ، جلسة مباحثات رسمية معها، وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين، رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لها.

عقب ذلك، تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.