إحالة أوراق 8 أشقاء للمفتي.. تعرف على جريمتهم

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محمد فضل- متابعات

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قتل

محكمة

قنا

اشقاء

أحالت محكمة نجع حمادي، 8 متهمين أربعة منهم أشقاء و4 آخرين أبناء عمومتهم ، لقتلهم شقيقهم  وزوجته رميا بالرصاص بقرية كوم هتيم في أبوتشت بمحافظة قنا.

تعود أحداث القضية- حسب أخبار اليوم- إلى يونيه 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا ،بمصرع صبري صادق بطيخ، عامل، وزوجته «تيسير.ع.ب»، بعد إصابتها بطلقات نارية داخل منزلهما بقرية كوم هتيم بأبوتشت.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ، أشقاء المجني عليه ، وآخرين ، أطلقوا النيران على شقيقهم وزوجته بسبب موافقة شقيقهم على زواج ابنته من عائلة أخرى.

ووجهت النيابة العامة لأشقاء المجني عليه وهم : هشام وصادق وحسام وطلال، وأبناء عمومتهم الصدام. ح. ا، وشقيقه أحمد ، ومحمود. م. ا، واسماعيل. ع. ح، تهمة القتل العمد ، في القضية التي حملت رقم 13800 لسنة 2018 جنايات أبوتشت والمقيدة برقم 3626 كلي قنا.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، التي عاقبت المتهمين الثمانية منهم 3 حضوريا، و 5 غيابي ، بإحالة أوراقهم إلى المفتي ، وتحديد جلسة الثاني من ديسمبر للنطق بالحكم.


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