خالد عبدالعزيز يحصل على موافقة لترميم شوارع دار السلام

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النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز

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نائب

دار السلام

خالد عبدالعزيز

تقدم النائب خالد عبد العزيز بطلب ترميم شارع الفتح بدائرة دار السلام، وتم الموافقه عليه وذلك في اطار مجهودات الدوله لحملة  تنظيف الشوارع تحت شعار مصر جميلة بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من جانبه قال النائب "خالد عبد العزيز"، إنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال أيام وسيتم فحص الكابلات والبنية التحتية بشكل كامل حتي لا يتم تحفيره مرة اخري .

وتابع النائب حديثه قائلا : نظام تبليط الشارع يسهل عملية فتحه وحفره أمام أي وزارة سواء الكهرباء أوغيرها .


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