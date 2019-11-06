شاهد.. محمد رمضان يلعب بجوار «أبو تريكة»

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محمد رمضان

وائل جمعة

ابو تريكة

مباراة المسيرة الخضراء

نشر وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، صورة جمعت النجم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا والفنان محمد رمضان.

وضمت الصورة، وائل جمعة بصحبة كثير من لاعبي القارة السمراء وعدد من لاعبي العالم، ,وعلى رأسهم محمد أبوتريكة ووائل جمعه ومحمد رمضن ونادر السيد، حيث جاء ذلك خلال مباراة المسيرة الخضراء الودية بين نجوم إفريقيا والعالم.

وذلك بمشاركة أبو تريكة في المباراة الودية الخيرية بمناسبة العيد الـ 44 لذكرى المسيرة الخضراء في المملكة المغربية.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ محمد لغضف، بمدينة العيون جنوب المغرب وحضرها ما يزيد عن 15 ألف متفرج.

كما حضر الأسطورة البرتغالية “لويس فيجو” وأسطورة الأرجنتين “مارادونا” بالإضافة إلى الفائزين بكأس العالم 2002 في كوريا واليابان مع سحرة البرازيل “رونالدينيو وريفالدو”، وبطل مونديال 1994 مع البرازيل “بيبيتو”.

وظهر محمد رمضان في الدقيقة 18 من الشوط الأول للمباراة، حين وجهت عليه كاميرا النقل التلفزي، وسرعان ما انتشرت تلك اللقطة.

شاهد..


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