مدبولي يُتابع الموقف التنفيذي لمستشفى علاج الأورام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من مستشفي (500 500)، سعياً من جانب الحكومة لتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام.

جاء ذلك اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تشييد المعهد القومي للأورام الجديد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شرحاً موجزاً للبدائل المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المستشفى، فيما يخص عدد غرف العمليات، وأجهزة العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى عدد الأسرّة التي يمكن توفيرها، إلى جانب عدد الأسرّة والكراسي المخصصة للعلاج الكيماوي، وعقب العرض.

فيما تم الاتفاق على اختيار أحد هذه البدائل الذي يتضمن العمل على تنفيذ 170 غرفة تشمل 238 سريراً، و10 غرف مخصصة للعمليات، و4 أجهزة علاج إشعاعي، فضلاً عن 160 سرير/ كرسي علاج كيماوي.