أول تعليق لـ "فتاة العياط" بعد إخلاء سبيلها

علقت أميرة أحمد، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة العياط، على ما تعرضت له من اتهامها بالقتل دفاعا عن الشرف، قائلة: "أنا غلطانة وقضيت فترة صعبة في السجن".

واشارت الفتاة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" الى انها قضت فترة صعبة في الحبس، مضيفة:" زعلانة من اللي حصل، ومكنتش أتخيل أن كل ده يحصل.. بجد أنا غلطانة، وبعاقب نفسي على غلطتي وأني طلعت من البيت من غير ما أقول لأبويا".

واضافت:" كنت تعبانة، وبحلم أحلام وحشة، واليوم كان بيعدي عليا سنة".

وعن يوم الواقعة قالت :" كان عايز مني أعز ما ليا، وطلب مني حاجة مش كويسة، ومكنش ينفع أعمل كده".

وأضافت فتاة العياط، "أنا بشكر ربنا أنه أنقذني"، موضحة أنها وصلت لمنزلها الثالثة فجرا بعد إخلاء سبيلها، وكانت سعيدة لعودتها لأسرتها من جديد.

ووجهت اميرة رسالة للفتيات قائلة: "حافظوا على نفسكم، واتعلموا من الدرس اللي شفته، والأيام اللي مريت بيها، وبلاش تثقوا في حد.. أنا مش هعرف حد تاني، واللي عايزني يطلب إيدي من بابا، وغلطة عمري إني وثقت في حد معرفهوش".