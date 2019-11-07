تعرف على آخر أمنية تمناها هيثم أحمد زكي قبل وفاته

07 نوفمبر 2019 - 05:34 ص

توفي الفنان هيثم أحمد زكي فجر اليوم عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وقال "هيثم" في تصريحات صحفية قبل وفاته أن أمنيته الوحيدة هو تأدية دور "ملاكم" في أحد أفلامه القادمة ، مؤكدًا أنه يمارس هذه اللعبة وعلى دراية كاملة بها.



وأشار إلى أن والده الفنان الراحل أحمد زكي قام بدور ملاكم في العديد من الأعمال مثل (كابوريا) و (البطل) و (النمر الأسود) لكن كل دور مختلف عن الآخر".



وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد انقطاع أخباره ليتم دخول الفيلا واكتشاف وفاة الفنان.



