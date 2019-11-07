من هي "إنجي سلامة" التي اكتشفت وفاة "هيثم أحمد زكي"؟

أحمد عادل شعبان
تصدر اسم "انجي سلامة" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة بانقطاع أخبار الفنان هيثم أحمد زكي ليتم كسر باب فيلته واكتشاف وفاته.
وفيما يلي بعض المعلومات عن "إنجي":
- خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
- تخرجت من جامعة أكتوبر للعلوم والآدب
- تعمل فيما يسمى (العلاج بالطاقة)
- لديها الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- تعطي الكثير من محاضرات التنمية البشرية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي
- ليس لها أي علاقة بالمجال الفني.
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