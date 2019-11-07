» تعر على سر حزن هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة قبل وفاته

07 نوفمبر 2019 - 08:19 ص

تلقى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بصدمة شديدة .



وما لا يعرفه الكثيرون أن هيثم أحمد زكي ظهر في العديد من اللقاءت التلفزيونية وأكد أنه حزين بسبب حالة الوحدة التي سيطرت على حياته بعد وفاة والده الفنان أحمد زكي.



وقال "زكي" : "بعد وفاة والدي حسيت بوحدة شديدة وبخاصة إني فضلت في منزل العائة وحسيت بنفس أحاسيس الوحدة اللي كان بيحسها والدي".



وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

