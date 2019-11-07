تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

علا خطاب
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 16.07 .
سعر الدولار في البنوك المصرية :
أسعار الدولار في بنك مصر
16.09
16.19
أسعار الدولار في البنك الأهلي
16.09
16.19
أسعار الدولار في بنك القاهرة
16.09
16.19
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.08
16.18
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.07
16.17
أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.11
16.20
أسعار الدولار في بنك عودة
16.09
16.19
ظهر11:43 ص
فجر
04:55
شروق
06:20
ظهر
11:43
عصر
14:45
مغرب
17:07
عشاء
18:37