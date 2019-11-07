شاهد.. لحظات الهجوم على السياح في الأردن

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عملية طعن للسياح بالأردن

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اللحظات الأولي

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لطعن السياح في منطقة جرش الأثرية بالأردن.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة هجوم الداعشي على السياح، حيث كان يركض مسرعا وهو يحاول الطعن لأحد السياح.

كما يظهر الفيديو حالة من الهلع في موقع الحادث، نتيجة عملية الطعن المفاجئة.

وكانت قوات الأمن الأردنية ألقت القبض على منفذ العملية، الذي تبين أنه فلسطيني، وأتى إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.


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