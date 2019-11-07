  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

فتاة العياط

"كنا في الجنينة وكان هيخطبني "..مفاجأة تقلب موازين قضية فتاة العياط

ارشيف

الحبس سنة.. تهمة تلاحق لاعبا شهيرا لقتلة دجاجة

مطار القاهرة

مقتحم مطار الكويت: أنا المهدي المنتظر

مصحف بطول 1000 متر

خطاط هندي يستعد لهذه الجائزة.. يكتب مصحفا بطول 1000 متر

"مغص و صيدلية ".. دقائق أخيرة بحياة هيثم زكي

"مغص وصيدلية ".. اللحظات الأخير في حياة " هيثم زكي"

ستاد القاهرة

"كاف" يغلق استاد القاهرة

إسرائيل تنفق 20 مليار دولار على الاستيطان

مستشار نتنياهو: المستوطنات وعد إلهي

عائلة أحمد ذكي

"نفسي أشوف أبويا دقيقة"..كلمات الراحل هيثم زكي تثير الجدل

الرئيس السيسي

بث مباشر.. السيسي يلقي كلمة في احتفال المولد النبوي

"الخارجية الأمريكية": أزمة سد النهضة ستنتهي في هذا الموعد

الحياة السياسية

الرئيس السيسي مع وزير خارجية أثيوبيا
الرئيس السيسي مع وزير خارجية أثيوبيا

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تعليق أمريكا على إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

#

إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن

#

أثيوبيا توافق علي الولايات المتحدة كوسيط في أزمة سد النهضة

#

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

مصر

الخارجية الامريكية

اجتماع

سد النهضة

إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان سيحضرون اجتماعات أخرى في العاصمة واشنطن، يومي 9 ديسمير و13 يناير، لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم حول ملء خزان سد النهضة بحلول 2020. 

وقد صرحت وزارة الخارجية الامريكية، بأن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، أمس الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير 2020، بحسب "رويترز" .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه التقى مع مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، أمس الأربعاء، لحل الخلاف بشأن سد النهضة.

كتب ترامب في تغريدة له،"التقيت للتو مسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة، واحد من أكبر المنشآت التي يتم بناؤها حاليا في العالم، اللقاء مضى جيدا، والمناقشات ستستمر خلال اليوم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان
» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى
» ماذا قال هيثم أحمد زكي عن "الموت" قبل وفاته بأيام؟
» تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته
» تعر على سر حزن هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة قبل وفاته
» تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب
» نبوءة غريبة من "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته بأيام
» «إيتو» يقود نجوم إفريقيا للفوز على نجوم العالم
» المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.246 مليار
» هذه الطريقة الصحيحة للاحتفال بالمولد النبوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه