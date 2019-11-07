"الخارجية الأمريكية": أزمة سد النهضة ستنتهي في هذا الموعد

07 نوفمبر 2019 - 09:34 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان سيحضرون اجتماعات أخرى في العاصمة واشنطن، يومي 9 ديسمير و13 يناير، لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم حول ملء خزان سد النهضة بحلول 2020.

وقد صرحت وزارة الخارجية الامريكية، بأن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، أمس الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير 2020، بحسب "رويترز" .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه التقى مع مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، أمس الأربعاء، لحل الخلاف بشأن سد النهضة.

كتب ترامب في تغريدة له،"التقيت للتو مسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة، واحد من أكبر المنشآت التي يتم بناؤها حاليا في العالم، اللقاء مضى جيدا، والمناقشات ستستمر خلال اليوم".