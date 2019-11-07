"نفسي أشوف أبويا دقيقة"..كلمات الراحل هيثم زكي تثير الجدل

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وفاة

مواقع التواصل

هيثم احمد زكي

عقب خبر وفاته الذي فجع الوسط الفني بأكمله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا قديما للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من أحد أعماله السابقة، عام 2014، والذي قال فيها: "نفسي أشوف أبويا دقيقة واحدة"، مرجعين أن الله استجاب لرغبة الابن. 

كان قد صرح الفنان  هيثم أحمد زكي: "نفسي أشوف أبويا ولو دقيقة واحدة"، عقب أدائه دور في مسلسل "السبع وصايا " الذى عرض فى رمضان خلال الأعوام الماضية، والذى جسد من خلاله شخصية "منصف".

توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ صباح اليوم الخميس، إثر هبوط في الدورة الدموية،  وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.


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