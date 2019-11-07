بث مباشر.. السيسي يلقي كلمة في احتفال المولد النبوي

07 نوفمبر 2019 - 10:16 ص

وصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل ، إلى مقر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف.





ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية، وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، وقيادات الأزهر والأوقاف.









ويتحدث السيسي خلال الاحتفال ويلقي كلمة إلى الأمة الإسلامية، بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.









كما يكرم رئيس الجمهورية عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.



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