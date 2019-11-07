"كاف" يغلق استاد القاهرة

07 نوفمبر 2019 - 10:22 ص

قرر الاتحاد الأفريقي "كاف" غلق استاد القاهرة الدولى وعدم إقامة أى تدريبات عليه استعدادًا لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقرر انطلاقها مساء غد الجمعة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

هذا الأمر دفع شوقي غريب المدير الفنى للفراعنة لنقل تدريب المنتخب لاستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة استعدادًا لمواجهة مالى فى افتتاح البطولة.

وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 8 نوفمبر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.