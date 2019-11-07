» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان

07 نوفمبر 2019 - 10:44 ص

أجرى باحثون دراسة حديثة، على فوائد القهوة لشاربيها، حيث أكدوا أن تناول فنجان يوميا، يحمي الجسم من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنحو 50% تقريبا.











ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تحتوي حبوب القهوة على مادة "بوليفينول"، التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.







وقام الباحثون في جامعة كوينز البريطانية، بتحليل نحو نصف مليون يقوم أغلبهم بشرب القهوة، على مدى 7 سنوات ونصف.

وأوضحت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الكبد، كان أقل بنسبة 50% لدى من يشرب القهوة.









وأشارت دراسة سابقة إلى أنه رغم الفوائد الكثيرة للقهوة إلا أن مخاطرها أيضا كبيرة، مع استهلاك كميات كبيرة منها، حيث يمكنها أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وتزايد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.







