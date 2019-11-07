"كنا في الجنينة وكان هيخطبني "..مفاجأة تقلب موازين قضية فتاة العياط

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قضايا وحوادث

فتاة العياط
فتاة العياط

إيمان هاني

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اغتصاب

شريف عامر

ام بى سى مصر

فتاة العياط

كشفت أميرة أحمد المعروفة إعلاميا بفتاة العياط ،عن سر خطير قلب موازين القضية، بشأن واقعة قتلها للمتهم بمحاولة اغتصابها، قائلة: "الشاب اللي استدرجني لمكان الواقعة كنت أعرفه وكنت معاه ويوم الواقعة في الجنينة وكان طالب إيدي من أبويا بس أبويا رفض".

وأضافت خلال لقائها لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر " مع الإعلامي شريف عامر ، قائلة: "الشاب دا كان زميل في الشغل وقالي متروحيش الشغل تاني عشان مش عايز أشوفك، كان عايز يخطبني ".

وتابعت فتاة العياط قائلة: "الشاب اتصلت بيا قالي عايز أشوفك وقابلته في جنينة الحيوانات وقاعدنا نص ساعة وبعدين راح مشي "ركب أتوبيس واختفى" وتليفونه اتفقل، اتصلت عليه كتير و بعدين تليفونه اتفتح وحد رد غريب رد عليا وقالي التليفون كان واقع في الشارع تعالي خديه روحت عشان أجيب التليفون ".

وواصلت حديثها المكان كان في صحراء، هددني بالاغتصاب وكان معاه سكينة تظاهرت باني هعمله كل اللي هو عاوزه بس يرمي السكينة في الارض، وأول ما رماها جريت عليها وطعنته لما مات، معقبة: "كنت برتعش".

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