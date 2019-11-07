الحبس سنة.. تهمة تلاحق لاعبا شهيرا لقتلة دجاجة

07 نوفمبر 2019 - 11:04 ص

هددت إحدى جمعيات حقوق الحيوان بمقاضاة اللاعب الكرواتي إيفان جازديك لاعب فريق أن كاي يلينجراد، بعدما ظهر وهو يركل إحدى الدجاجات بعنف ثم التقطها وألقاها لتتهشم فوق السياج وتموت.

الجمعية وصفت سلوك اللاعب "بالمخزى والسلوك الجبان تجاه حيوان بريء، ما أدى إلى وفاته متألما ومهشم العظام.

ويواجه اللاعب عقوبة السجن لمدة عام لاتهامه بقتل دجاجة، ويحاول اللاعب الفرار من تلك التهمة بالدفاع عن نفسه من خلال الصحف المحلية، بأنه لم يكن لديه نية لقتل الدجاجة.