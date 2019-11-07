"الإمبراطور مات تاني"..نجوم الفن ينعون الراحل هيثم زكي

فجع خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الوسط الفني، وجميع محبيه، ففي ساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رحل نجل النجم العبقري، أحمد زكي الملقب بالإمبراطور عن عالمنا، وحيدًا في شقته، كما كان يتوقع، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليسدل الستار عن العائلة الفنية للراحل أحمد زكى.

وفور انتشار الخبر كالصاعقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسابق نجوم ومشاهير الوسط الفني، في نعي الفنان الراحل وتشييعه بكلمات مؤثرة، وكان أبرزهم النجمة ناهد السباعي، والفنان أحمد السقا وإيمان العاصي وآسر ياسين.

ناهد السباعي: "كان خايف يموت لوحده"

ونشرت "السباعي" صورة لها مع الفنان الراحل على حسابها على إنستجرام، وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من وإحنا صغيريين علطول بتقولي يانودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس إني هموت صغير وأنا دايما أرد أقولك أنت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا...لو كنت اعرف إن ديه آخر مرة أكيد كانت هتفرق في الفراق".

وتفاعل رواد مواقع التواصل ومحبي الفنان الراحل مع التعليق، داعين له بالرحمة والمغفرة، وجاءت التعليقات كالآتي:"ياالله مش معقولا إنا لله وإنا اليه راجعون "الله يرحمه"،ربنا يرحمه يارب ويغفر له يارب ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ربنا يرحمه زعلنا اوى والله".

"السقا":أجدع وأطيب الناس

بينما نعى الفنان أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك"، الفنان الراحل،قائلا:"البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم ويسامحك ويغفر لك كنت أجدع وأطيب الناس ادعوله بالرحمة.

من جهته طالب جمهور "السقا" بقراءة الفاتحة وبعض آيات الذكر الحكيم كصدقة جارية على روح الفنان الراحل، داعين له بالرحمة والفردوس الأعلي، مشاركين له بعض الصور والفيديوهات .

إيمان العاصي: كأن أحمد زكي مات تاني

وفي السياق، نعت الفنانة ايمان العاصي الفنان الرتحل بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"،حيث قالت :"إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا هيثم في الجنة إن شاء الله.. هيثم أحمد زكي في ذمة الله' صدمة ووجع قلب كأن أحمد زكي مات تاني كان نفسي تبقي اشاعه بس قدرك يا حبيبي".

وأرفقت "العاصي" مع تعليقها صورة للنجم أحمد زكي بجانب نجله الراحل، وتفاعل المتابعين مع الخبر، وهذه أبرز التعليقات:" ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين"،"ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته يارب".

آسر ياسين:استحملت كتير يا هيثم

من جانبه، كتب الفنان آسر ياسين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر: ينعي بها الفنان الراحل، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون..

اللهم ارحم هيثم أحمد زكي واغفر له وارحمه وألحقه بالصالحين.

من أكثر الناس المهذبة والخلوقة، استحملت كتير يا هيثم،ربنا يرحمك".

محمد محمود عبد العزيز: غلبان وحياته صعبة

شارك نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متابعيه عبر "إنستجرام" بصورة له برفقة الراحل هيثم أحمد زكي، من كواليس ملسل "كلبش 2"، حيث روي بعض الذكريات التي جمعته بالراحل، مطالبًا جمهوره بقراءة الفاتحة له .

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على الصورة، قائًلاً: "غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته، استحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير بـ(أخويا) وعمرى ما ناديته غير بـ(خويا)، لما كنا نتقابل أو نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على أبويا وعلى أبوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، أنا مش عارف أنا بقول أيه.. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع: "آخر مرة وإحنا بنتكلم من 15 يومًا كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل أبوك وأبويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم أيه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم.

السلام أمانة لحد ما اجيلكوا يا أخويا...

الله يرحمك يا هيثم يا أخويا...(اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ أحمد زكى ولهيثم أحمد زكي)".

من جانبها، كتبت الفنانة هيدي كرم، على صفحتها عبر الإنستجرام، قائلة: "ربنا يرحمك يا زميلي العزيز.. أنت من أوائل الناس اللي اشتغلت معاها في فيلم البلاياتشو.. كنا أنا وأنت سنة أولى تمثيل ولسه بنخبط.. أنا عارفة أنك عشت حياة قاسية نفسيًا وعارفة كمان إن ربنا رحمك برحمته الواسعة علشان يجمعك بالناس اللي بتحبهم واتحرمت منهم.. وداعًا هيثم زكي".

إسعاد يونس: كل الحدوتة أبطالها راحوا

في حين، نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، ناعية هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة عن رحيل أسرته بأكملها قائلة: "يا وجع القلب اللي حضر الحكاية من أولها خالص، من أول الحب والجواز والخلفة والانفصال، ثم الرحيل الأول ثم الثاني، ودلوقت الثالث، الحدوتة ابتدت وخلصت كلها خلصت، وكل أبطالها راحوا، عساهم يتقابلوا في جنة الرحمن، فكرة بتعزي القلب الموجوع".

وكانت خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتشيع جنازة هيثم أحمد زكي عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.







