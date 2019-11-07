  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
"مغص و صيدلية ".. دقائق أخيرة بحياة هيثم زكي

"المغص والهبوط الحاد".. أعراض الموت المفاجئ

معركة في مطار كييف

معركة بين سياسيين في مطار دولي .. لهذا السبب

هيثم أحمد زكي

"مفيش حد يستلمه".. سبب تأخر الصلاة على هيثم زكي

هيثم أحمد زكي

بعد وفاة "زكي".. على جمعة: موت الفجأة لا يعني سوء الخاتمة

هيثم زكي

"الإمبراطور مات تاني"..نجوم الفن ينعون الراحل هيثم زكي

تريكة

شاهد.. «فيفا» يهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده الـ 41 بهذه الطريقة

هيثم أحمد زكي

هكذا نعت إسرائيل الفنان "هيثم زكي"

منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

فتاة العياط

"كنا في الجنينة وكان هيخطبني "..مفاجأة تقلب موازين قضية فتاة العياط

ارشيف

الحبس سنة.. تهمة تلاحق لاعبا شهيرا لقتلة دجاجة

كأول ناد خارج أوروبا

شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى يشتم فنانا شهيرا لنقده للزمالك: يا كومبارس يا "...."

#

خالد جلال: هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك للدوري

#

تصريحات نارية لرئيس الزمالك بعد الهزيمة وفوز الاهلى بالسوبر

#

برنامج بدني لـ«أوناجم».. وعبد الشافي يتدرب في «الجيم»

مصر

الزمالك

تحليل

بطولة

كاس

نجح نادى الزمالك فى إنهاء التعاقد مع شركة عالمية لتزويد النادى بأحدث منظومة للتحليل  البدنى والفنى للاعبي الفريق الأول.

وبتلك الخطوة يعد الزمالك أول نادى خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التى تعد الأحدث لدى الشركة.  

وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من:

أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7 ).

أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7 ).

أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision ).

أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته الاثنين المقبل
» شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك
» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان
» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى
» ماذا قال هيثم أحمد زكي عن "الموت" قبل وفاته بأيام؟
» تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته
» تعر على سر حزن هيثم أحمد زكي في الأيام الأخيرة قبل وفاته
» تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب
» نبوءة غريبة من "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته بأيام
» «إيتو» يقود نجوم إفريقيا للفوز على نجوم العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه