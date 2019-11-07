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بعد وفاة "زكي".. على جمعة: موت الفجأة لا يعني سوء الخاتمة

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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

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علي جمعة

هيثم احمد زكي

وفاة الفجأة

عقب خبر وفاة الراحل هيثم أحمد زكي، الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، خرج الدكتور على جمعة، المفتي السابق، ليوضح أن موت الفجأة لا يعني سوء الخاتمة. 

وأشار "جمعة" عبر صفحته على الـ"فيس بوك" إلى أن  إذا كان العبد ذاكرًا لله ويتعبد الله كثيرًا مصليا قانتًا خاشعًا يخاف الله ولكن فاجأه الموت إذا بغتة فليس هذا من سوء الخاتمة.

وأضاف "جمعة"، في إجابته عن سؤال: "هل موت الفجأة علامة سوء خاتمة؟"، أن الله سبحانه وتعالى ينبه الأحياء من خلال موت الفجأة، فموت الفجأة ليس وسيلة للانتقام من الموتى، وليس من علامات سوء الخاتمة وإنما هو مجرد تنبيه لأولئك الذين هم على قيد الحياة ويهربون من ذكر سيرة الموت ويتغافلون عنه فعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتي في أي وقت، وليس له وقت معين.


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