"المغص والهبوط الحاد".. أعراض الموت المفاجئ

علق جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب،عبر صفحته على "فيس بوك" على انتشار الموت المفاجئ الذي انتشر بين الشباب في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحًا أن الجلطات قد تكون خادعة للبعض.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أنه في تلك المرحلة العمرية الشبابية يسبق الوفاة مجموعة من الأعراض تتمثل في مغص ثم هبوط حاد في الدورة الدموية، قد يكون نتيجة أزمة قلبية وجلطة حادة في الشرايين التاجية الخلفية.

وأكد عميد معهد القلب السابق، غالبا ما تكون الجلطة الخلفية خادعة وتظهر في صورة حموضة هضمية معدية، وقد تكون جلطة في شرايين المساريقا البطنية، وقد تكون نتيجة تسمم بسبب تعاطي بعض العقاقير والمواد المزاجية.