قريبًا.. الإمارات ستتخذ هذا القرار

07 نوفمبر 2019 - 01:27 م

تدرس دولة الإمارات رفع الحظر عن مكالمات "واتس أب" الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء مباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات وبين مسئولى التطبيق.

ومن المتوقع أن يرفع الحظر، قبل استضافة دبي لـ"إكسبو 2020"، باعتباره من المبادرات المهمة التى تفتح الطريق أمام زيارة الاستثمارات بالدولة خاصة فى قطاع الاتصالات.

ويدرس الآن معالجة بعض النقاط المهمة حال رفع الحظر عن التطبيق، كتأثير شركة المكالمات الصوتية مثل شركة بوتيم، ورغبة بقية الشركات العالمية فى رفع الحظر عن باقى التطبيقات الصوتية عبر الإنترنت.