تغييرات بالجملة فى تشكيل "الفراعنة" أمام ليبيريا

07 نوفمبر 2019 - 01:53 م

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل فريقه خلال ودية اليوم أمام ليبيريا والمقرر لها مساء اليوم على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب، ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويجرى "البدرى" عددًا من التغيرات للوقوف على المستوى الفنى لجميع اللاعبين، حيث سيتم الدفع بمحمود وحيد فى مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة، كما سوف يشارك رامى ربيعة بدلا من أحمد حجازى، وفى خط الوسط سيتم الدفع بعمرو السولية بدلا من اللاعب محمد الننى بجانب طارق حامد.

وفى الهجوم يظهر أحمد سيد "زيزو"، لأول مرة على حساب اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بجانب محمد مجدى قفشة بجانب عبد الله الشحات بدلا من عبد الله السعيد.